Reschenstraße zwischen Kajetansbrücke und Nauders nach Sprengung gesperrt

Nach dem Lokalaugenschein auf der B 180 Reschenstraße am Mittwoch wurde eine Sprengung durchgeführt.

Nauders – Ein 15 Kubikmeter großer Fels drohte am Mittwoch zwischen der Kajetansbrücke und Nauders abzubrechen. Umgehend wurde die Reschenstraße (B180) gesperrt.

Unter Leitung der Abteilung Landesstraßen und Radwege, der Landesgeologie und der Straßenmeisterei Ried im Oberinntal wurde der Fels mit einer kontrollierten Sprengung abgetragen. Voraussichtlich für die kommenden zwei Tagen – also Donnerstag und Freitag – bleibt der Straßenabschnitt wegen der notwendigen Sanierungsarbeiten gesperrt. Das teilte das Land am Mittwochabend in einer Aussendung mit.