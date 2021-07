Rekordversuch auf dem Tiroler Höhenweg

Mayrhofen – Daniel Jung ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mit 35 ist er der beste Trailrunner Südtirols und sucht immer neue sportliche Herausforderungen. In der ServusTV-Dokumentation kann man einen Rekordversuch des Vinschgauers miterleben. Jung will den Tiroler Höhenweg von Mayrhofen nach Meran in weniger als zwei Tagen laufend bezwingen. Normale Bergsteiger brauchen für die 14.000 Höhenmeter und knapp 200 km lange Distanz beinahe zwei Wochen. Auf demselben Weg unterwegs ist Alpinist Hanspeter Eisendle. Der Kletterpionier, der zahlreiche Erstbegehungen in den Dolomiten machte, sieht den Weg jedoch als Chance zur Entschleunigung.