Jungmusikanten blasen Corona den Marsch

Man spürt seit den Lockerungen wieder eine „Aufwärtsbewegung“, bestätigt auch der Landecker Dirigent und Bundesjugendreferent Helmut Schmid. Er ist „Chef“ einer der größten Jugendorganisationen Österreichs. Unter dem Dach des Blasmusikverbandes sind 94.000 Jungmusikanten in über 2000 Kapellen organisiert.

Diese Woche trafen sich die Funktionäre zur ersten großen gemeinsamen Sitzung seit Ausbruch der Pandemie in Landeck – auch um wieder Pläne zu schmieden. Es ist eine Rückkehr zu einem Stück Normalität. Erste große bundesweite Veranstaltung ist der Jugendblasmusikorchesterwettbewerb, der heuer rund um den Nationalfeiertag in Gafenegg stattfinden soll, wie Schmid erklärt. In Tirol wurde das reguläre Landeswertungsspiel zwar abgesagt, stattdessen finden aber die Blasmusikimpulse statt, bei denen die Kapellen ein Coaching bekommen.