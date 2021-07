Osttiroler Jugendliche bei X-Jam-Maturareise in Kroatien infiziert

Innsbruck – Ein differenzierter Blick auf das Infektionsgeschehen in Tirol beantwortet viele Fragen zu den steigenden Corona-Fällen. Das Gesamtbild ist wichtig: Erstmals seit September 2020 gibt es in den Tiroler Spitälern keine Corona-Patienten mehr auf den Intensivstationen, nur noch drei Erkrankte müssen stationär behandelt werden. Ob dieser Trend trotz der ansteckenderen Delta-Variante anhält, wird sich spätestens nächste Woche zeigen. Schließlich rechnet man bei der Hospitalisierung immer mit einer Verzögerung. Aber eines lässt sich schon jetzt sagen: „Noch musste kein Patient mit der Delta-Variante intensivmedizinisch versorgt werden“, betont der Leiter des Einsatzstabes, Elmar Rizzoli. 108 nachgewiesene Delta-Fälle wurden bisher gemeldet.

In Osttirol gibt es auch einen Corona-Cluster in einem größeren Betrieb, der auf Rückkehrer aus den Heimatländern zurückzuführen ist. Die Kontaktnachverfolgung ist zwar intensiv, sie funktioniere jedoch. Besonderes Augenmerk gilt den Reiserückkehrern. Bezogen auf den Zeitraum von 28. Juni und 4. Juli ließ sich österreichweit bei einer Gesamtzahl von 638 Fällen bei 68,6 Prozent die Infektionsquelle klären. Fast ein Viertel dieser Neuinfektionen (23,6 Prozent) ließ sich Reisetätigkeiten zuordnen, was eine signifikante Steigerung gegenüber den vorangegangenen Wochen darstellt. Rizzoli: „Derzeit machen gerade die Fälle mit Reisebezug einen wesentlichen Anteil am gesamten Infektionsgeschehen in Tirol aus.“