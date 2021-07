Barrierefreier Neubau für besondere Bedürfnisse

Innsbruck – Umfassend barrierefrei, modern, spezifisch ausgestattet: So präsentiert sich das neu errichtete Vereinsgebäude des Gehörlosenverbandes Tirol (GVT) in der Ing.-Etzel-Straße, das gestern gemeinsam mit 21 Mietwohnungen und Tiefgarage feierlich übergeben wurde.

Im alten Gebäude (Baujahr 1964) am selben Standort habe es am Ende einige Probleme gegeben, erklärte Tigewosi-Geschäftsführer Franz Mariacher. Der Veranstaltungssaal, für den Austausch zwischen den gehörlosen Menschen besonders wichtig, musste wegen statischer Probleme gar gesperrt werden. Als klar geworden sei, dass ein Neubau wirtschaftlicher als eine Sanierung ist, habe sich die Frage der Finanzierbarkeit gestellt. In jener Lösung, die nun realisiert wurde, finanzieren die 21 Wohnungen die allgemeinen Räume – Büros, Beratungs-, Veranstaltungs- und Kursräume – „quasi mit“, erklärt Mariacher.