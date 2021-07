Suchtkranke sollen in Kufstein mehr Hilfe erhalten

Der Drogenmissbrauch bereitet in Kufstein Sorgen.

Kufstein – Die Meldung hat wie ein Blitz eingeschlagen: Laut Abwasseranalysen ist Kufstein die Kokain-Hauptstadt Tirols. Im Abwasser der Festungsstadt war die höchste Konzentration bei Kokain-und Ecstasy-Rückständen im Land festgestellt worden. In der Folge kochten die politischen Diskussionen hoch und mündeten in einem Antrag der SPÖ im Kufsteiner Gemeinderat. Demnach solle man prüfen, eine Drogenberatungs- bzw. Betreuungsstelle in der Stadt einzurichten. Der Ausschuss für öffentliche Ordnung und Sicherheit hat dem Gemeinderat empfohlen, dem zu entsprechen, wie Vize-BM Hannes Rauch (ÖVP) berichtete.