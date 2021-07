Reitshammers Motto für Olympia: „Dabei sein ist für mich nicht alles“

Linz – Es war ein überlanges, hartes Jahr. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie. 465 Tage lang fehlten Bernhard Reitshammer über 100 m Rücken nur fünf Hundertstelsekunden. Wenige Zentimeter, ein stärker gestreckter Arm beim Anschlag oder ein besserer Abstoß, dann hätte er sein Ticket für die Olympischen Spiele schon eingesackt. Der Traum von Kindheit an. Das Ziel, das er nie aus den Augen verlor, was im Olympiazentrum in Linz, wo er seit fünf Jahren trainiert, zugegeben ohnehin schwer möglich ist.