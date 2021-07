Mann bedrohte Freundin in Wiener Shopping-Mall mit Messer

Wien – Eine Frau ist von ihrem aggressiven Freund am Mittwochnachmittag in der Shopping-Mall in Wien-Landstraße beschimpft, gestoßen und getreten worden. Die 20-Jährige, die daraufhin mit ihrer Freundin das Gebäude verlassen wollte, wurde von dem Mann allerdings vor der Mall noch einmal in eine Auseinandersetzung verwickelt und dabei mit einem Messer bedroht.