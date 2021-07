Köll wollte Walder „nicht kränken“

Unter anderem hatte Köll dem Mediziner in einem offenen Brief vorgeworfen, keine Handschlagqualität zu besitzen und für Eklats im Spital verantwortlich zu sein, die beinahe in Handgreiflichkeiten ausgeartet wären. Daraufhin klagte Walder wegen Rufschädigung.

In der gemeinsamen Erklärung heißt es: „Der Obmann Dr. Andreas Köll stellt klar, dass es in seiner Stellungnahme vom 23. Februar 2021 nicht seine Absicht war, Dr. Gernot Walder in seiner persönlichen, beruflichen und medizinischen Integrität zu kränken und ihm persönlich Verfehlungen oder gar körperlich ausartende Auseinandersetzungen vorzuwerfen.“ Auch die hygienefachlichen Leistungen Walders stellt Köll nicht infrage. (TT, co)