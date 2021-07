Halim darf bleiben: Abschiebung in letzter Minute verhindert

Am Dienstag um 06.50 Uhr war die Polizei in der Lienzer Unterkunft erschienen und hatte beide festgenommen. Dann waren sie nach Wien gebracht worden – auch Halim, dessen Obsorge beim Großvater liegt.

Doch am Mittwoch intervenierte die BH Lienz, sagt Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Da Halim unter 14 und damit noch unmündig ist, ist die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe der BH für ihn zuständig. „Wir haben eine Kindeswohl-Gefährdungsmeldung an das zuständige Magistrat in Wien gemacht“, so Reisner. „Halim lebt seit Jänner 2017 in Lienz und ist gut integriert.“ Tatsächlich besucht der 13-Jährige mit gutem Erfolg die Mittelschule und ist ein talentierter Boxer, der mehrere Schülermeistertitel errungen hat.