Anrainer pochen auf Lärmschutz zur Eisenbahntrasse in Silz

Die Liste Fritz unterstützt die Bahnanrainer in Silz in Sachen Lärmschutz.

Silz – In Silz unternimmt die Liste Fritz einen erneuten Anlauf, den von vielen Anrainern geforderten Lärmschutz zur Eisenbahntrasse umzusetzen. „Seit den 1980er-Jahren ist die Gemeinde mit dem Thema befasst“, weiß Anrainer Stefan Gufler. Mehrere (Gesundheits-)Gutachten der vom Bahnlärm geplagten Anrainer umfasst seine Aktenmappe. Immer wieder habe es Vorstöße gegeben, einen wirksamen Lärmschutz in Silz zu installieren.

„Über die Ästhetik sind wir längst hinaus. Es geht um die Gesundheit der Menschen“, so Gufler, der auf seiner Hausmauer nachgewiesene 100 Dezibel misst. „Die Bahn hat einen klaren Ausbauplan, der bis zu 180 Züge durch Silz vorsieht. Davon sollen allein 30 Güterzüge nachts durchfahren. Von den Schnellzügen mit 160 km/h keine Rede“, rechnet Gufler vor.

Auch die gesundheitlichen Folgen von Lärm sind unbestritten. „Jede Woche stirbt ein Mensch in Österreich an den negativen Auswirkungen des Lärms“, berichten Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint von der Liste Fritz. Die beiden Landtagsabgeordneten wissen um die skurrilen Blüten, die Lärmschutzfragen unter Umständen treiben können.

In Silz hingegen liege eine Lärmstudie der ÖBB vor. Diese weist 91 Häuser mit Grenzwertüberschreitungen aus. „Neben der Machbarkeit und Wirksamkeit muss ein Lärmschutz auch der Wirtschaftlichkeit entsprechen“, informiert Sint: „In Silz sind alle Kriterien erfüllt. Das Land sowie die ÖBB sind an einer Umsetzung interessiert und wollen den Anrainern helfen. Allein die Gemeinde, übrigens die einzige an der Westbahnstrecke ohne Lärmschutz, blockiert.“ Es gebe keine gewichtigen Argumente, die allein die volkswirtschaftlichen Kosten für eine medizinische Behandlung der Betroffenen aufwiegen könnten.