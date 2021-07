U-Ausschuss zu Ende: Ein Sittenbild und tiefe Gräben

1️⃣ Die Video-Falle und die Aufzeichnungen davon standen am Beginn des Ausschusses. Am Ende hatte sich das Interesse weit wegbewegt von den Blauen und ihrem einstigen Spitzenmann Heinz-Christian Strache. Die FPÖ-Riege im Ausschuss schaffte es, in den Chor der ÖVP-Kritiker einzustimmen und von ihrem eigenen Anteil an der „mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung“ (so der offizielle Ausschuss-Titel) abzulenken.