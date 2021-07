Dieselbusse der IVB nur mit Mix aus Technologien ersetzbar

Innsbruck – Die Dekarbonisierung der Busflotte der Innsbrucker Verkehrsbetriebe wird hochkomplex und fordernd: Das zeigte gestern eine 80-minütige (!) Präsentation von IVB-Geschäftsführer Martin Baltes, der dem Gemeinderat erstmals Einblick in den – von Fachfirmen und Unis begleiteten – Strategieprozess von IVB und Verkehrsverbund Tirol gab. Hintergrund ist, wie berichtet, das neue Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetz, das in Umsetzung einer EU-Richtlinie alle öffentlichen Auftraggeber verpflichtet, bis 2030 genau definierte Mindestquoten in der Beschaffung von sauberen (emissionsarmen bzw. -freien) Fahrzeugen einzuhalten. Ansonsten drohen massive Strafzahlungen.