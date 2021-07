Zweiter Abschlag bei Olympia: Eine Wolf im Schafspelz

Innsbruck – Der Moment, der nicht alles, aber viel verändert hat, liegt fast genau acht Jahre zurück. In Madrid bricht soeben der zweite Tag der „Open de España“ an, für die damals 24-jährige Golferin aus Igls ist es der erst zweite Einsatz auf der Ladies European Tour (LET), nachdem sie sich im Vorjahr zum Schritt Richtung Profitum entschloss. Doch an diesem Morgen sollte sich nichts mehr um Golf drehen: Papa Markus, der als Caddy an der Seite der Tochter mit in Spanien ist, erleidet einen Schlaganfall.