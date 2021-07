Chaos auf Tokios Flughäfen und in Hotels: "Blase bereits geplatzt"

Jeder solle sich "bis zum Schluss" mit einem Gefühl "hoher Anspannung" für sichere Spiele einsetzen, wurde Suga weiter zitiert. Am selben Tag begann der Olympische Frieden. Die wegen Corona um ein Jahr verschobenen Spiele sollen am 23. Juli eröffnen. Tokio befindet sich für die gesamte Dauer der Spiele erneut in einem Notstand, da die Corona-Infektionen wieder deutlich steigen. Am Donnerstag wurden 1308 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet, der höchste Stand seit einem halben Jahr.