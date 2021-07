Lage in Tirol entspannt sich: Niederschläge lassen langsam nach

Da die Regenfälle lassen nach, die Aufräumarbeiten in Kufstein starten. © TT/Otter

Kufstein, Innsbruck, Hallein – Nach den starken Regenfällen letzte Nacht und dem darauffolgenden Hochwasser in der Stadt Kufstein und zahlreichen Muren in ganz Tirol scheint sich die Lage zu entspannen, wie der Hydrographische Dienst des Landes informiert.

Die ergiebigen Niederschläge seit Samstagnachmittag haben im Nordalpenraum und am Alpenhauptkamm in Osttirol zu einer deutlichen Hochwasserentwicklung geführt. Die Niederschlagsmengen von 90 bis 130 mm mit Spitzen bis 190 mm führten an der Brixentaler Ache samt Kelchsauer Ache, Kitzbüheler Ache und Tauernbach in der Nacht auf Sonntag zu Hochwasserscheiteln im Bereich eines 30-jährlichen Hochwassers. Der Ziller erreichte Sonntagmittag am Pegel Hart ebenfalls einen Höchststand im Bereich eines 30-jährlichen Hochwassers.

Nicht mit weiterer Verschärfung der Situation zu rechnen

Für die nächsten Stunden werden im Tiroler Unterland nur mehr geringe Niederschlagssummen prognostiziert, diese können nochmals zu kurzen Anstiegen der Wasserführung führen. Auf Grund der derzeit rückläufigen Wasserstände ist jedoch nicht von einer erneuten Verschärfung der Hochwassersituation auszugehen. Mit der Wetterberuhigung abends kann eine nachhaltige Entspannung der Abflusssituation erwartet werden.

Feuerwehrleute kämpfen in Kufstein gegen die Wassermassen. © APA/zeitungsfoto.at/Liebl

Bisher mehr als 500 Feuerwehreinsätze

Wie die Leitstelle Tirol berichtet, fanden seit Samstag, 18 Uhr, insgesamt 536 Feuerwehreinsätze statt – davon knapp die Hälfte allein in Kufstein.

Auch in den Bezirken Kitzbühel und Schwaz waren die Mitglieder der Feuerwehr stark gefordert. Bis zu 100 Einsätze wurden gestern zwischen 21 und 23 Uhr verzeichnet.

Land sichert Hilfen zu, Schadenshöhe noch nicht bekannt

Am Sonntag sicherte das Land Tirol Unterstützung für die Geschädigten des Hochwassers zu.

LH Günther Platter, LHStvin. Ingrid Felipe und LHStv. Josef Geisler zeigen sich in einer Aussendung bestürzt von den Schäden durch das Hochwasser in der Stadt Kufstein und den Murenabgängen in allen Teilen Tirols: „Wir möchten an dieser Stelle allen Betroffenen unsere Unterstützung zusichern und sind gleichzeitig erleichtert, dass bislang kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Unser Dank gilt den zahlreichen Mitgliedern der Feuerwehren, Berg- und Wasserrettung sowie des Rettungsdienstes, die sich einmal mehr mit vollstem Engagement im Dienste der Bevölkerung stellen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bezirkshauptmannschaften und den Gemeinden.“

Die Schadenshöhe infolge des Starkregenereignisses sei derzeit noch nicht bekannt. Wie auch bei früheren Ereignissen würden Mittel des Landes-Katastrophenfonds eingesetzt, um private und betriebliche Schäden abzufedern, sobald diese einschätzbar sind, kündigt LH Platter an. Damit wird eine Beihilfe in der Höhe von 50 Prozent des geschätzten Schadens gewährt, wovon die Hälfte sofort ausbezahlt wird.

Zuvor hatten bereits Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler Hilfe aus dem Katastrophenfonds zugesagt.

Starkregen sorgte für Überschwemmungen und Vermurungen im Bezirk Kufstein. 1 von 29 Der Starkregen führte in Kufstein zu Überschwemmungen und Vermurungen. © APA/zeitungsfoto.at/Liebl © APA/zeitungsfoto.at/Liebl >

Aufräumarbeiten in Kufstein angelaufen

Der Schwerpunkt der Regenfälle fiel auf Kufstein. 450 Feuerwehrleute sind dabei, die durch das Hochwasser entstandenen Schäden aufzuräumen. Unterstützt werden sie von KAT-Zügen aus den Bezirken Innsbruck-Land und Schwaz. Die Aufräumarbeiten werden sich über die nächsten Tage hinziehen.

Personenschäden sind nach wie vor keine zu verzeichnen, die Sachschäden lassen sich indes noch nicht beziffern. Die geologischen Untersuchungen – insbesondere im Raum des Kufsteiner Stadtbergs und in den Einzugsbereichen der in Kufstein ausgeuferten Bäche – werden in den nächsten Tagen fortgesetzt und finalisiert.

Ausuferungen des Kienbachs, Kreuzbachs und des Mitterndofer Bachs hatten in der Nacht zu Überflutungen im Kufsteiner Stadtgebiet und zum Zivilschutzalarm geführt, der Sonntagmorgen um kurz vor 8 Uhr wieder aufgehoben wurde. Die Bevölkerung war nach wie vor aufgerufen, das Stadtgebiet zu meiden. Teilweise mussten Stromabschaltungen erfolgen. „Die Innenstadt steht in einer Form unter Wasser, wie wir es noch nie erlebt haben", sagte Bürgermeister Martin Krumschnabel Sonntagvormittag.

🔗 Tweet der Stadt Kufstein

📽️ Video | Hochwasser und Überschwemmungen im Unterland

In der Innenstadt waren vor allem Keller und Garagen überschwemmt. Die Feuerwehren mussten außerdem Bäche auspumpen und Verklausungen beseitigen. Über die Ufer getreten waren Zulaufbäche des Inns, letzterer bereitete der zweitgrößten Stadt Tirols aber keine Probleme.

Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, folgendes zu beachten:

Verhaltensempfehlungen des Landes: Informieren Sie sich über die Hochwasserlage www.tirol.gv.at/hydro-online!

Beachten Sie die Anweisungen der Behörden!

Behindern Sie nicht die Sicherheitskräfte!

Halten Sie sich von Flussufern fern!

Benutzen Sie keine Uferbegleitwege!

Halten Sie sich nicht auf Brücken auf, hoher Wellenschlag und Treibholz erhöhen die Gefahr!

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Unterführungen!

Vermeiden Sie Freizeitaktivitäten im Freien!

Unternehmen Sie keine nicht notwendigen Fahrten, besonders nicht in der Nacht!

Achten Sie auf Sirenen! Ein drei-minütiger Ton warnt, bei unmittelbarer Gefahr gibt der Ton ein einminütiges Auf und Ab. Dann sollte man unbedingt höhere Lagen oder sichere Gebäudeteile aufsuchen.

Kelchsau weiter nicht erreichbar, Arbeiten laufen

Seit Mitternacht ist Kelchsau von der Außenwelt abgeschnitten. Die Kelchsauer Landesstraße wurde am Ortsanfang zum Teil von der Kelchsauer Ache weggerissen. Auch die zweite Straße nach Kelchsau ist seit 1 Uhr wegen einer unterspülten Brücke nicht mehr passierbar.

Vonseiten des Landes wird bereits unter Hochdruck an der Wiederherstellung der Erreichbarkeit von Kelchsau gearbeitet: Während die Kelchsauer Landesstraße nach wie vor nicht befahrbar ist, wird am nördlichen Ortsende damit begonnen, eine Ersatzbrücke zu errichten. Diese wurde infolge des hohen Wasserstandes in der Ache stark beschädigt. Bereits morgen finden dafür erste Planungsschritte statt.

Die Straße wurde zum Teil von der Kelchsauer Ache weggerissen. © ZOOM.TIROL

Die Dauer der Arbeiten – für die Errichtung der Ersatzbrücke sowie die Sanierung der Landesstraße – können derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Vor allem hinsichtlich der Landesstraße ist eine Lagebeurteilung bzw. Schadensbegutachtung erst mit Sinken des Wasserstandes möglich. Gleichzeitig unterstützt das Land bei der Sicherung von noch bestehenden Gemeindestraßen-Brücken (Brücke zum Altersheim sowie Brücke zum Badesee): Erste Bagger und Steinlieferungen sind bereits eingetroffen, um diese wichtigen Straßeninfrastrukturen zu sichern.

Da in der Nacht noch das Kehlbachfest stattgefunden hatte, waren etwa 80 auswärtige Besucher eingeschlossen. Die Festbesucher konnten am Sonntagvormittag durch die Einsatzkräfte aus der Kelchsau gebracht werden.

Laut Baubezirksamtsleiter Erwin Obermaier ist die Situation äußerst angespannt: „Sogar Pistenraupen werden mitgerissen."

Bäche in Westendorf und Itter traten über die Ufer

Westlich des Bahnhofes Westendorf wurde die Bahnunterführung auf der Brixentaler Bundesstraße überflutet. Ein Bach am Salvenberg wurde bei einem Sandauffangbecken verlegt und trat über. Wasser und Schlamm flossen über eine Wiese zur Brixentaler Bundesstraße, die in diesem Bereich zwischen 21.45 Uhr und 00.30 Uhr gesperrt wurde. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet.

In Itter trat der Grünholzbach über die Böschung. Ein Keller musste folglich von der FFW Itter ausgepumpt werden. Außerdem wurde wegen des hohen Wasserstandes der Brixentaler Ache ein Teil des Campingparks Schlossberg evakuiert und gesperrt.

Sonntagmittag waren die Dauercamper am Campingplatz wieder am „Einziehen". Nach einem leichten Rückgang des Wasserstandes läuft laut Campingplatzbesitzer alles wieder ganz normal.

Auch in Maurach am Achensee musste aufgrund eines Murenabgangs gegen 2 Uhr die Achensee Bundesstraße gesperrt werden. Der Campingplatz Schwarzenau wurde evakuiert.

Personen in Söll evakuiert

In Söll mussten 16 Personen im Bereich Ried aus Vorsicht evakuiert werden, da der Bereich von einem Hangrutsch bedroht ist. Die Personen befinden sich derzeit im Hotel Gänsleit und werden durch die Rettung versorgt, da die Gebäude nach wie vor nicht betreten werden können. „Gegen Mitternacht hat es ziemlich bedrohliche Geräusche gegeben und wir haben angefangen drei, vier Sachen zusammenzupacken. Gefühlt nur ein paar Minuten später ist die Feuerwehr gekommen und hat uns zuerst ins Feuerwehrhaus und dann ins Hotel gebracht", ist eine der Urlauberinnen aus Köln froh, dass die Einsatzkräfte so rasch reagiert haben.

Ein Landesgeologe ist ebenfalls im Einsatz und begutachtet die Eibergstraße, Söll, Bruckhäusl und Kufstein.

Die 16 evakuierten Personen wurden in einem Hotel untergebracht. © Michael Mader

Stromausfall in Schlitters

In Schlitters Trafostation kam es am Sonntag durch das Hochwasser zu einer Explosion in einer Trafostation im Gewerbegebiet. Große Teile Schlitters und Gagering sind seit dem ohne Strom. Die Reparaturarbeiten laufen.

Die Trafostation stand unter Wasser. © zoom.tirol

Mehrere Straßensperren in Tirol

In den Bezirken Kitzbühel, Lienz, Kufstein, Reutte, Schwaz und Innsbruck-Land kam es indes zu Muren und Hangrutschungen, die keine größeren Schäden verursachten. Dennoch sind noch einige Straßen gesperrt.

Aktuelle Straßen- und Zugsperren in Tirol L 108 Felbertauernstraße zwischen Mautstelle und Hinterburg L 181 Totalsperre der Achenseestraße – voraussichtliche Öffnung bis spätestens 19. Juli, 6 Uhr L 165 Gerlosstraße ab Gerlos in Richtung Gerlospass – voraussichtliche Öffnung bis spätestens 19. Juli, 6 Uhr L 173 Eibergbundesstraße Zufahrtsstraße nach Hinterriss auf deutscher Seite zwischen Vorder- und Hinterriss gesperrt ❕ Der ÖAMTC berichtete indes, dass es aufgrund der Vermurungen und wegen des Reiseverkehrs zu deutlichen Verzögerungen und Staus auf Tirols Straßen kommt. Besonders betroffen war die Fernpassstraße in beide Richtungen und die Inntalautobahn (A 12) zwischen Wörgl und der deutschen Grenze. 🚆 Einige Zugverbindungen im Tiroler Unterland sind laut ÖBB aufgrund der Witterung unterbrochen: Auf der Verbindung durch das Brixental ist zwischen Wörgl und Schwarzach-St. Veit (Salzburg) wegen Hangrutschungen kein Zugverkehr möglich. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Prognosen zur Wiederaufnahme des Zugverkehrs sind derzeit schwierig und abhängig von der weiteren Entwicklung der Niederschläge. Die Mittenwaldbahn ist auf deutscher Seite zwischen Scharnitz und Mittenwald unterbrochen. ÖBB-Züge verkehren zwischen Innsbruck und Scharnitz. Ein Schienenersatzverkehr über die Grenze weiter Richtung Mittenwald bzw. Garmisch ist auf Grund der Straßenverhältnisse nicht möglich. ❕ Die ÖBB empfehlen Fahrgästen, auf nicht notwendige Reisen in die bzw. in den betroffenen Gebieten zu verzichten bzw. sich vor Fahrtantritt nochmals über die gewünschte Verbindung zu informieren (fahrplan.oebb.at oder Tel. 05 17 17) und auf jeden Fall Zeit einzuplanen.

Weiter steigende Pegelstände in Salzburg erwartet

Sonntagvormittag hat es in Salzburg nach wie vor stark geregnet. Vor allem im Pinzgau und Tennengau gab es zahlreiche Gefahrenstellen. Laut hydrografischem Dienst konnten die Pegelstände der Gewässer im Einzugsgebiet der Salzach weiter ansteigen. In Hallein, wo die Altstadt überflutet war, blieb der Zivilschutzalarm aufrecht, im Ortsteil Gamp wurden mehrere Häuser aufgrund eines drohenden Hangrutsches evakuiert.

📽️ Video | Halleiner Altstadt überflutet

Bis Sonntagmittag lagen den Behörden noch keine Meldungen über verletzte oder vermisste Personen vor, berichtete das Land Salzburg in einer Aussendung. In Saalbach-Hinterglemm im Salzburger Pinzgau ist am Sonntagnachmittag eine Person in die Hochwasser führende Saalach gefallen und wurde von dem reißenden Fluss mitgerissen. Die Wasserrettung und die Feuerwehr wurden alarmiert, um nach der vermissten Person zu suchen, informierte der Katastrophenschutzreferent des Pinzgaus Manfred Höger in einer Aussendung des Landes Salzburg.

Der Katastrophenschutz der Bezirke stimmte sich mit den Einsatzkräften ab und verschaffte sich einen Überblick über die Gesamtlage. Bis zu 2300 Feuerwehrleute waren in der Nacht und am Sonntag im Einsatz, berichtete das Land Salzburg. Experten des Katastrophenschutzes schätzten die Lage mit Überflügen aus der Luft ein, wo dies möglich war. Das Bundesheer war mit einem Erkundungstrupp vor Ort und entsandte Soldaten für einen Assistenzeinsatz nach Hallein.

In Hallein hatte sich am Samstag der Kothbach in einen reißenden Fluss durch die Tennengauer Bezirkshauptstadt verwandelt. Ein abgestellter Pkw wurde mitgerissen, das Wasser drang in mehrere Gebäude ein. Für Bewohner, die zunächst nicht in ihre Häuser konnten, wurde ein Notquartier eingerichtet. Wie hoch die Schäden in der Altstadt sind, ist momentan noch nicht abschätzbar.

Aufräumarbeiten in Hallein

Sonntagvormittag waren die Einsatzkräfte sowie Bewohnerinnen und Bewohner mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Kothbach zog sich zwar in den Bachlauf zurück, doch in den Straßen der Keltenstadt hinterließ er Schlamm und Verwüstung. In den engen Gassen war das Wasser teils meterhoch gestanden.

Feuerwehrleute und Freiwillige schaufelten Schlamm, Äste und Schwemmgut aus den Eingängen der Häuser in den betroffenen Straßen. Vor einer Bar lagen dicke Äste und Autoteile. Auch mit Baggern und Kehrmaschinen wurde Schwemmholz und Schlamm beseitigt. Vom Wasser mitgerissene Baumstämme und Wurzelstöcke hatten Brückengeländer verbogen oder gar aus der Verankerung gerissen. „Wir räumen die Verkehrswege frei, pumpen Keller aus und sind mit den Aufräumarbeiten in Hallein und Bad Dürrnberg beschäftigt", sagte der Halleiner Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Josef Tschematschar zur APA.

Bereits am Vormittag zeigte sich die enorme Hilfsbereitschaft. Nachbarn rückten an, um zu helfen den Schlamm aus den Häusern zu schaufeln. In einer eigens für das Hochwasser in Hallein eröffneten Facebook-Gruppe meldeten sich Menschen mit Hilfsangeboten.

In Hallein zeigt sich das Ausmaß der Verwüstung, das die Wassermassen hinterließen. © APA/Gindl

Auch im Pinzgau wurden vorerst keine Verletzten oder Vermissten gemeldet. In Mittersill war die Brücke nach wie vor angehoben und eine Umfahrung eingerichtet. Die Pinzgauer Lokalbahn bei Uttendorf sowie die ÖBB-Strecke zwischen Bruck und Zell am See und der Zugverkehr zwischen Taxenbach und Lend, Golling und Werfen waren gesperrt, ebenso die Felbertauernstraße und die Salzachuferstraße in Bruck.

In der Kürsingerhütte in Neukirchen waren 35 Personen aufgrund eines Murenabgangs eingeschlossen, aber nicht in Gefahr. Sie sollten geborgen werden. Wildbachverbauungen und -sperren hatten ihre Funktion erfüllt und noch größere Schäden verhindert.

In Pfarrwerfen (Pongau) wurde ein Haus wegen instabilen Hanges evakuiert, sieben Personen wurden in Sicherheit gebracht. Das Trinkwasser in Kuchl war verunreinigt, weil Schmutzwasser ins Quellschutzgebiet eingedrungen war.

1200 Feuerwehreinsätze in Wien, mehrere Stromausfälle

Starker Regen und Gewitter haben am Wochenende im gesamten Wiener Stadtgebiet zu Dauereinsätzen der Berufsfeuerwehr geführt. Vom frühen Samstagvormittag bis Sonntag um 13 Uhr gab es „1200 Einsätze in Zusammenhang mit dem Starkregenereignis", berichtete Pressesprecher Jürgen Figerl. Das betraf vor allem Auspumparbeiten von Kellern, Tiefgaragen oder Unterführungen. Laut Wiener Netze waren zudem insgesamt 6650 Haushalte vorübergehend von Stromausfällen betroffen.

Die Störungen traten nicht alle gleichzeitig auf, betonte Wiener-Netze-Sprecher Christian Call auf APA-Anfrage. Im Schnitt seien die Kunden nach 90 Minuten wieder am Netz gewesen. Ausgelöst wurden die Stromausfälle durch die „Witterungsbedingungen wie atmosphärische Störungen, Blitzeinschläge in Freileitungen und Überspannungen in Trafostationen", erläuterte Call. Die Wiener Netze waren demnach mit mehreren Einsatzteams unterwegs, um die Schäden zu beheben. Ohne Strom waren ab dem Abend ein Teil von Floridsdorf im Bereich Brünner Straße, die Donaustadt in Breitenlee und die Schmelz in Ottakring. In Oberlaa in Favoriten und in Inzersdorf im Bezirk Liesing kam es ebenfalls zu Netzausfällen.

Die Feuerwehr ist in Wien mit Auspumparbeiten von Kellern, Tiefgaragen oder Unterführungen gefordert. © APA/Stadt Wien/Feuerwehr

Am längsten beschäftigte die Einsatzkräfte jedoch eine Stromstörung in einem Bürogebäude im Landstraßer Bezirksteil Erdberg. Dort wurden gegen Mitternacht mehrere der insgesamt fünf Kellergeschoße inklusive einer Schaltstation unter Wasser gesetzt, berichtete Call. Der Einsatz dauerte am frühen Nachmittag noch an, Wohnhaushalte seien durch diese Störung nicht betroffen, betonte der Sprecher. „Wir arbeiten in Abstimmung mit den Wiener Netzen an Ort und Stelle", sagte Figerl von der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte arbeiteten mit mehreren Großpumpen und in dem Gebäude „waren auch kurzfristig Taucher der Berufsfeuerwehr Wien im Einsatz".

Die Lage im Stadtgebiet „beruhigt sich ganz leicht", erläuterte Figerl. Weitere Gewitter seien aber nicht auszuschließen.

Für die Neue Donau gilt aus wasserhygienischen Gründen Badeverbot, da bei Donauhochwasser Wasser in die Neue Donau einströmt.

Drei Personen von Insel in Donau bei Enns gerettet

Sonntagvormittag hat die Feuerwehr drei Personen von einer Insel in der Donau, gegenüber des Zillenplatzes in Enns in Oberösterreich, gerettet. Die FF Enns hatte am Donauufer zwei abgestellte Autos entdeckt und die Insassen auf der Insel vermutet, am Inselufer war eine Motorzille festgemacht. Wegen des hohen Wasserstands wurde ein A-Boot angefordert, berichtete die Polizei am Sonntag.

Ein 40-Jähriger und eine 38-Jährige aus Linz sowie ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land wurden von der Insel geholt. Der 40-Jährige sagte den Beamten, er habe sich bereits seit drei Wochen auf der Insel befunden, habe dort campiert und gefischt. Die beiden anderen gaben an, sie hätten ihn über das Wochenende besucht und seien vom starken Regen überrascht worden.

OÖ schützt sich vor Hochwasser am Inn und in Steyr

In Oberösterreich haben die kräftigen Regenschauer zu lokalen Überflutungen, Vermurungen, Hangrutschen und volllaufenden Kellern in der südlichen Landeshälfte geführt. Ab Samstag 16 Uhr gab es rund 150 Feuerwehreinsätze in den Bezirken Steyr-Stadt, Steyr-Land, Kirchdorf, Linz-Land, Wels-Land und Gmunden. Steyr, Schärding und der Bezirk Braunau rüsteten sich für Hochwasser, mit dem durch das schnelle Ansteigen des Pegels in der Salzach auch im Inn zu rechnen war.

Die Feuerwehren sicherten Objekte gegen Überflutung, pumpten Keller und Unterführungen aus und sicherten überflutete Straßen und Gehwege ab, berichtete die Landeswarnzentrale. In den frühen Morgenstunden wurde in Schärding bereits ein Fischer samt seinem Fahrzeug aus dem Bereich des Pramspitzes gerettet. Er hatte den raschen Anstieg unterschätzt und war von den Wassermassen eingeschlossen.

📽️ Video | Aus Schärding berichtet ORF-Reporter Schnaitl

In Schärding wurde seit Samstag über Nacht vorsorglich der Hochwasserschutz errichtet. Die Innlände und der Parkplatz Schiffsanlegestelle waren bereits gesperrt, die Sperre der Alten Innbrücke und weiterer Straßen im Stadtgebiet schien wahrscheinlich, berichtete die Feuerwehr. Der Pegelstand lag am frühen Vormittag bei 560 Zentimeter, für Mittag wurden 650 bis 680 Zentimeter erwartet, die erste Warnstufe liegt bei 600 cm. Das grenzüberschreitende Katastrophenschutzlager ist mit mehr als 6000 gefüllten Sandsäcken bereit.

📽️ Video | Hochwasserschutz in Schärding aufgebaut

Auch im Bezirk Braunau war mit Hochwasser an der Salzach zu rechnen. Deshalb wurden in Ach an der Salzach bereits vorsorglich einzelne Gebäude geräumt. Im Bezirk Steyr-Land waren 14 Feuerwehren zur Abwehr von Überflutungen im Einsatz, weil der Steyrfluss Samstagabend eine alarmierende Durchflussmenge erreicht hatte. In der Stadt Steyr wurde Zivilschutzwarnung ausgelöst.

In Bad Ischl (Bezirk Gmunden) standen ab 21 Uhr mehr als 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Hauptsächlich galt es gefährdete Fahrzeuge zu bergen, überflutete Keller auszupumpen und vermurte Verkehrswege frei zu machen. In der Ortschaft Ramsau bildete sich im Schöffaubach eine Verklausung, wodurch das Wasser entlang einer Forststraße weiter floss und die angrenzenden Gebäude gefährdete. Sie wurden mit hunderten von Sandsäcken gesichert und Keller ausgepumpt. Durch Grabungen entlang des Baches gelang es weiteren Schaden von den Häusern abzuwenden.

Zivilschutzalarm in Bezirk Amstetten in NÖ

Am frühen Sonntagnachmittag hat Starkregen zahlreiche Feuerwehreinsätze im Bezirk Amstetten ausgelöst. In Ferschnitz und Neuhofen wurde Zivilschutzalarm ausgelöst, wie der ORF online berichtete. Beide Gemeinden liegen an der Ybbs. Laut Landeswarnzentrale seien beide Orte vom Hochwasser umschlossen, Bäche und kleinere Flüsse über die Ufer getreten.

Die Einwohner der betroffenen Orte wurden aufgerufen, in den oberen Stockwerken zu bleiben. Auch die Gemeinde Euratsfeld sei laut Feuerwehr besonders stark vom Hochwasser betroffen. Das Bezirksfeuerwehrkommando berichtete am frühen Sonntagnachmittag auf ihrer Internet-Seite von 17 ausgerückten Feuerwehren und einer Vielzahl eingehender Notrufe.

Der Pegelstand der Donau hat am Sonntag im Bezirk Krems die Hochwasserwarnstufe erreicht. Am Vormittag betrug der Stand bei der Messstelle Kienstock laut den Wasserstandsnachrichten des Landes Niederösterreich 704 Zentimeter, nachdem er am Samstag noch deutlich unter 400 Zentimeter gelegen war.

Trotz der Warnstufe erwarte er keine großen Überschwemmungen, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger am Sonntag zur APA. Jedenfalls wurde am Sonntagvormittag in den Gemeinden entlang der Donau mit Vorbereitungen zum Hochwasserschutz begonnen, so Resperger.

Murenabgänge und Überschwemmungen im Kärntner Seebachtal

Im Seebachtal in der Gemeinde Mallnitz in Kärnten haben sich am Samstagnachmittag mehrere Murenabgänge ereignet. Ein Hüttenwirtehepaar, das sich noch auf ihrer Hütte in 1338 Metern Seehöhe befand, habe daher nicht mehr ins Tal gelangen können und sei ausgeflogen worden, teilte die Polizei am Sonntag in der Früh mit. Weitere Personen oder Häuser seien nicht in Gefahr gewesen. Die Straße bzw. der Wanderweg in Richtung Stappitzer See - Schwußnerhütte seien gesperrt worden.

Steiermark wenig betroffen

Im Vergleich zum Nordalpenbereich sind die Niederschläge in der Obersteiermark moderat geblieben – wegen Starkregen waren von den Feuerwehren nur rund 16 Einsätze in den Bezirken Liezen und Bruck-Mürzzuschlag zu bewältigen. Laut Landesfeuerwehrverband traten Bäche über die Ufer, Keller wurden überflutet, Straßen waren freizuräumen. Die Zufahrt zum Bosrucktunnel bei Ardning auf der Pyhrnautobahn (A9) wurde wegen Brückenunterspülung sicherheitshalber gesperrt.

Wegen der hochwasserführenden Salza wurde die teils gleich neben dem Fluss verlaufende B24 zwischen Wildalpen und Weichselboden in beiden Richtungen gesperrt. Es konnte dort keine örtliche Umleitung eingerichtet werden.

Vorarlberg blieb großteils verschont

Vorarlberg ist am Wochenende von den Folgen der starken Regenfälle weitgehend verschont geblieben. In der Nacht auf Sonntag verzeichnete die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle elf Einsätze in Dornbirn, bis Mittag waren es sieben. Dort ging ein Bach aufgrund von Verklausungen über das Ufer und eine Häuserzeile wurde überschwemmt, hieß es auf APA-Anfrage.

In den Wohnanlagen mussten Keller und Tiefgaragen ausgepumpt werden. Außerhalb von Dornbirn gab es keine Einsätze. Die Pegelstände der Zuflüsse zum Bodensee seien derzeit am sinken. Ob sich die Situation am Bodensee verschärfen wird – es herrscht die Vorwarnstufe – würden die kommenden Tage und Wochen zeigen.

Zwei Tote im Hochwassergebiet in Oberbayern

Überflutete Straßen, Erdrutsche, evakuierte Häuser und möglicherweise zwei Todesopfer – nach starkem Regen hat der Landkreis Berchtesgadener Land in Oberbayern am späten Samstagabend den Katastrophenfall ausgerufen. Es sei noch unklar, ob die zwei Todesopfer in Zusammenhang mit dem Hochwasser stehe, sagte die Sprecherin des Landratsamt Berchtesgadener Land, Alexandra Rothenbuchner. Auch in der Sächsischen Schweiz gingen gewaltige Regenmassen nieder.