Von „König der Löwen“ bis „Joker“: Das Autokino Innsbruck geht in die zweite Runde

Der Zeitraum, in dem das Autokino in Betrieb ist, ist aber deutlich kürzer. Das liege laut Olympiaworld-Geschäftsführer Matthias Schipflinger daran, dass im letzten Jahr keine anderen Veranstaltungen stattfinden konnten. Dadurch war es möglich das Autokino über den ganzen Sommer zu betreiben. Diesen Sommer sei der Zeitraum jedoch aufgrund von anderen Veranstaltungen begrenzt.

Täglich finden Filmvorstellungen jeweils zur Hauptabendzeit statt, an den Wochenenden werden zusätzlich Familienfilme an den Vorabenden gezeigt. Außerdem soll der hohe technische Standard der 14x6 Meter großen Leinwand vom Vorjahr beibehalten werden. Der Metropol-Geschäftsfüher Mario Hueber erklärt: „Dadurch können wir auch für Familienfilme, die vor Einbruch der Dunkelheit gezeigt werden, ein perfektes Bild gewährleisten." Auf die ganze Familie warten Filme wie „Der König der Löwen" oder „Die Eiskönigin 2". Zur Hauptabendzeit laufen dann Blockbuster, wie etwa „Tenet" oder „Once upon a time in Hollywood", über die Kinoleinwand. Vor Ort gibt es natürlich ein Kiosk mit Popcorn, Nachos und allem, was das Herz begehrt.