Falsche Tests im Ausland: Land Tirol möchte Reiserückkehrer testen

Tirol drängt angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante auf gezielte Einreisetests. „Zumal wir zuletzt feststellen mussten, dass etwa Tests in Spanien oder anderen Ländern schlichtweg ein falsches Ergebnis gebracht haben. Und das, obwohl die Betroffenen sogar Symptome hatten“, sagt der Leiter des Kriseneinsatzstabes im Land, Elmar Rizzoli. Wie berichtet, sollen deshalb in Angath, am Bahnhof, bei Bus-Stationen (Flixbus) und am Flughafen PCR-Tests für Reiserückkehrer angeboten werden. „Unser Ziel muss es sein, die Infektionsketten so rasch wie möglich zu durchbrechen“, kündigt Rizzoli an.