Lkw-Fahrverbot und Mauttarife: Tiroler Verkehrspolitik spaltet Euregio

Innsbruck, Bozen – Geht es nach der Handelskammer Bozen, so sollen nicht nur die transitbeschränkenden Maßnahmen wie das sektorale Lkw-Fahrverbot in Tirol fallen, sondern auch die Mauttarife auf der Brennerautobahn (A13) deutlich gesenkt werden. Dazu Thomas Baumgartner, Präsident der italienischen Frächtervereinigung ANITA: „Auch bei der Nachtmaut auf der Tiroler A13 gibt es EU-rechtliche Probleme, da diese viel zu hoch angesetzt ist. So sind auf der A13 in Nordtirol 3,50 Euro pro Kilometer fällig, während durchschnittlich auf den Autobahnen in Italien und Deutschland lediglich 0,17 Euro anfallen.“