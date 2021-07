Volksschauspiele Telfs: Im Klamauk verhallt der Schmerz

Telfs – Es kracht und scheppert, brummt bedrohlich, ein Schrei von der Trompete, dann wilde Improvisationskaskaden, die Melodie stolpert, liegt darnieder. Glatt geht in dieser Komposition von Florian Bramböck nichts. Soll es auch nicht, schließlich steht „Aller Anfang ist schwer mit Nix“ als Stücktitel da. Und gekracht und gescheppert hat es bei Christoph Nix’ Start bei den Tiroler Volksschauspielen Telfs ja auch. Ist das schon Galgenhumor, dass das Stück nun zum musikalischen Auftakt für eben jene Volksschauspiele wurde? Als ein Augenzwinkern darf es verstanden werden, hatte sich Nix doch diesen Titel gewünscht. Der Theatermacher hat in den letzten Monaten bewiesen: Er nimmt sich kein Blatt vor den Mund.

Das scheint auch das Motto der Eröffnung am Donnerstag im Telfer Rathaussaal zu sein. Während Nix auf der Bühne einmal mehr zur flammenden Rede für mehr Mut zum Spiel ausholt, gibt Bürgermeister Härting offen „Defizite in der Kommunikation“ zu. Und LH-Vize Ingrid Felipe (Grüne) bringt es auf den Punkt: Auch beim Theater gehe es um Aufmerksamkeit. Da seien manchmal eben auch „bad news good news“.

Bad News hagelte es (die TT berichtete) seit Nix’ Kür zum Intendanten: Kurz davor hatte sich der alteingesessene Verein von den Volksschauspielen getrennt – ein unschönes Baba. Mit Verena Covi ist seit Nix’ Einstand im Herbst 2020 die nunmehr dritte Person mit der kaufmännischen Leitung betreut. Kein gutes Zeichen, bis zur Eröffnung schien keine Harmonie in die neu gegründete Theater-GmbH eingezogen zu sein. Damit soll nun aber Schluss sein, bekräftigte Nix im Vorfeld. Und am Eröffnungsabend versicherte er einmal mehr: „Jetzt wird endlich nur noch gespielt!“

Warten die Good News für die Telfer Volksschauspiele also in der ersten Premiere der diesjährigen Ausgabe? Gleich vorweg: So einfach, wie man sich das vorgestellt hat, ist es nicht. Dabei hatte Nix auf eine sichere Bank gesetzt. „Indien“, das tragikomische Stück von Josef Hader und Alfred Dorfer, wurde als Roadmovie 1993 schließlich Kult. Erst letzten Sommer hatten die beiden Kabarettisten den Text für das Open-Air-Kino im Zeughaus erneut hervorgekramt und ihn in Form einer Lesung vorgetragen. In Telfs kommt „Indien“ jetzt an 14 Tagen auf die Bühne des Kranewitter Stadls. 120 Personen haben jeweils Platz, zumindest die Premiere ist ausverkauft.