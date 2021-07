Sechste Generation: Mit dem Opel Astra ins Elektrozeitalter

Rüsselsheim – In den vergangenen Monaten hat es Opel so richtig spannend gemacht. Hin und wieder gab es neue Informationen, was die sechste Astra-Generation der Blitzmarke anbelangt. Der Kompaktwagen hat sich jahrzehntelang wacker geschlagen, war einst sogar ein großer Rivale des ewigen Bestsellers Golf. Die Stückzahlen von früher erreichten aber die neueren Modelle nicht mehr, gleichwohl gilt das Modell als überaus wichtig für das deutsche Label, das mittlerweile zum Konzern Stellantis zählt. Eben dieses Unternehmen bringt auch die bedeutendste technische Neuerung mit sich, denn mit der Einführung der neuen Baureihe verabschiedet sich Opel von der Plattform, die noch unter der General-Motors-Schirmherrschaft entwickelt worden war. Stattdessen kommt der Astra in den Genuss und den Vorteil des modifizierten EMP2-Baukastens (bereits die dritte Generation), einer vielseitigen Basis, die nicht nur designmäßig, sondern auch antriebsmäßig höchste Flexibilität verspricht.