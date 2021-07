BMW 2er Coupé: Der Sechszylinder darf sich noch einmal beweisen

München – Anfang 2022 soll es so weit sein: Dann will BMW die neue Generation des zweitürigen 2er Coupés auf den Markt bringen. Technisch orientiert sich das Modell an der 4er-Reihe, von den Dimensionen her gibt es die Nähe zur 1er-Reihe. Allerdings sind die Abmessungen nicht so kompakt, wie es das Erscheinungsbild vermuten ließe: Der Neuling ist 4,54 Meter lang, übertrifft also den Vorgänger um 105 Millimeter. Auch bei der Breite legt das 2er Coupé deutlich zu, um 64 auf 1838 Millimeter. Der Radstand wächst um 51 auf 2741 Millimeter. Anders verhält es sich mit der Höhe – die reduziert sich um 28 auf 1390 Millimeter. Größere Spurweiten versprechen ebenso einen Gewinn an Fahrdynamik wie die Verwendung von leistungsfähigen Motoren.