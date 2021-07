Neue Gespräche zwischen afghanischer Regierung und Taliban in Katar

Eine Delegation der Taliban nahm an den Friedensgesprächen teil.

Doha, Kabul – Hochrangige Vertreter der afghanischen Regierung und der militant-islamistischen Taliban sind am Samstag in Katar zusammengetroffen, um die ins Stocken geratenen Friedensgespräche weiterzuführen. Sie sollten gegen Mittag (Ortszeit) in der Hauptstadt Doha beginnen, teilte ein Sprecher des afghanischen Hohen Rats für Versöhnung mit.