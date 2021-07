Termine nicht zu verschieben: Tirol ist bei Zweitimpfungen „unflexibel“

Innsbruck – Es steht ein beruflicher Termin an, man hat sich kurzfristig für eine Reise entschieden, das Kind hat Geburtstag: In Tirol gibt es nicht die Möglichkeit, an den Impfstraßen die Corona-Zweitimpfung aus mehreren Terminen (online) auszuwählen oder im Fall auch umzubuchen. Beim Erststich wird direkt vor Ort ein Termin für den Zweitstich fixiert und dieser ist einzuhalten. Kommt etwas dazwischen – so unaufschiebbar es sein mag –, hat man Pech.