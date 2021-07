Musiksommer Götzens startet mit tollem Programm

Die „Zillertaler Weisenbläser“ (links oben) und das Duo „Herzklang“ (rechts) eröffnen unter anderem heute Abend den Musiksommer in der Götzner Wallfahrtskirche. Die „Tiroler Tanzgeiger“ (links unten) sorgen am 22. August für den musikalischen Schlußpunkt des Musiksommers.

Götzens – Es wird wieder „g’sungen und g’spielt zur Höheren Ehr’“, und zwar von Sonntag, 17. Juli, bis zum 22. August in der Wallfahrtskirche Götzens. Diese Konzertreihe in den Sommermonaten 2021 – in einer der schönsten Rokokokirchen Europas – will das vielseitige religiöse volksmusikalische Erbe des Alpenraums allen interessierten Zuhörern vermitteln.