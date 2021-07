Brand in Flüchtlings-Hotspot auf Sizilien, Migranten auf der Flucht

Rom – Ein Brand ist am Sonntagabend im Hotspot von Pozzallo auf Sizilien ausgebrochen. Hoher Rauch stieg von der Flüchtlingseinrichtung auf, nachdem einige Migranten Matratzen und andere Gegenstände in Brand gesetzt hatten. Dutzende tunesische Migranten ergriffen die Flucht. 120 von ihnen wurden in Sicherheit gebracht, darunter circa 20 Minderjährige, berichteten italienische Medien.