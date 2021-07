Leistbares Wohnen in Kirchberg: Anlage am Kasbachweg übergeben

Kirchberg i. T. – Die Neue Heimat Tirol (NHT) hat in Kirchberg eine weitere Wohnanlage fertig gestellt: Am vergangenen Freitag wurden die neun Eigentumswohnungen am Kasbachweg offiziell übergeben. Die NHT hat rund 2,7 Millionen Euro investiert. Der Kaufpreis für eine neue Zweizimmerwohnung liegt bei 195.000 Euro.