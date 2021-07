TT-Leitartikel: Swarovski braucht rasch klare Fronten

Dallas und Denver-Clan war früher, heute spielt die Familiensage in Tirol, und das völlig real und mit drohenden Auswirkungen für Tausende Mitarbeiter. Seit der Gründung des Kristallunternehmens durch den böhmischen Einwanderer Daniel Swarovski 1895 hatte es für das Unternehmen mit längst weltweiter Bekanntheit viele glänzende Erfolge gegeben, aber auch schwere Krisen wie etwa in den 1970er-Jahren oder dann später bei der Pleite der Handelskette Zale in den USA.