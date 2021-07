Ötztalstraße nach Zwieselstein bleibt bis auf Weiteres gesperrt

Nach dem Felssturz haben in den vergangenen Stunden noch zwei Muren zusätzlich das Auffangbecken fast bis zum Rand aufgefüllt.

Sölden ‒ Entgegen anders lautender Berichte aus den frühen Morgenstunden muss die Straße nach Zwieselstein vorerst doch noch gesperrt bleiben: Die Ötztalstraße nach Hoch- und Obergurgl wurde nach einer Sperre wegen eines Felssturzes am Montag vom Landesgeologen noch einmal begutachtet. In der Früh hatte es zunächst geheißen, dass die Straße um 8 Uhr geöffnet wird.

Im Bereich Leckgalerie stürzte der Fels in der Nacht auf Montag auf die B186.

„Am Montagabend konnten zwei Felsblöcke, die noch in der Sturzbahn des Felssturzes gelegen sind, erfolgreich gesprengt werden. Mittlerweile sind noch zusätzlich zwei Muren an der gleichen Stelle abgegangen, die ein Auffangbecken fast aufgefüllt haben. Eine dieser Muren hat einen noch nicht gesicherten, dritten Felsblock nach unten mitgerissen, sodass jetzt die vorläufigen Sicherungsarbeiten vollumfänglich durchgeführt werden können", erklärte Landesgeologin Petra Nittel-Gärtner nach einem weiteren Lokalaugenschein am Diensatgvormittag.