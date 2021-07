Die Unruhe kam bei den Swarco Raiders nur von außen

Innsbruck – Wenn man über Jahre hinweg derart dominant den heimischen Football prägt, dann sind drei Niederlagen (zwei AFL; eine CEFL) en suite besorgniserregend. Nicht aber für die Raiders-Kabine, wie Kapitän Adrian Platzgummer am Tag nach dem Einzug in den Austrian Bowl klarstellte: „Uns haben die Niederlagen nicht beunruhigt, denn wir haben gewusst, woran es lag.“

Routiniers wie Platzgummer oder Quarterback Sean Shelton ließen sich von den Rückschlägen so gar nicht aus dem Takt bringen. Mit dem Beginn der Play-offs war klar, jetzt geht es ans Eingemachte und „das mögen wir einfach. Das ist unsere Zeit, da sind wir als Raiders immer zur Stelle“, ergänzte Wide Receiver Platzgummer selbstbewusst. „Das sind die Spiele, für die wir das ganze Jahr so hart trainieren, und für die spielst du Football.“

Der rot-weiß-rote Meister des Jahres 2010, Danube Dragons, kam hochmotiviert nach Tirol – die entscheidenden „Big Plays“ gelangen aber den Hausherren. Nach der Führung im ersten Viertel gaben die Raiders diese auch nicht mehr ab. Bis ins letzte Viertel wirkte die Partie vor 2000 Zuschauern am Tivoli dennoch so, als wäre alles möglich. Am Ende war der Triumph aber verdient.