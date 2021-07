Von der Tour de France zum Erfolg bei der Dolomitenrundfahrt

Der 38-jährige Wahl-Kärntner verhinderte damit einen Tiroler Dreifacherfolg – Simon Schupfer, der dreifache Mountainbike-Marathon-Weltmeister Alban Lakata und der überraschend starke Stefan Kirchmair landeten auf den Rängen zwei bis vier. „Es war ein sehr schnelles Rennen, die Leistung der Fahrer war gigantisch. Das war beste Werbung für den Radsport“, freute sich OK-Chef Franz Theurl, der mit aller Kraft an der traditionellen Rundfahrt, an der am Ende gut 600 Athleten aus 16 Nationen teilnahmen, festhielt. Hoogerland verpasste in 2:49:00,6 Std. nur knapp den Streckenrekord von 2018 (2:47,29). Der SuperGiroDolomiti musste indes aufgrund der Länder-Überschreitung und der Corona-Pandemie abgesagt werden.