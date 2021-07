Journalisten ausgespäht: Verbände fordern Aufklärung, Paris "schockiert"

(Symbolfoto) © JACK GUEZ

Berlin, Budapest – Nach neuen Berichten über den Einsatz einer Ausspäh-Software gegen Aktivisten und Reporter haben Journalisten-Verbände Aufklärung und Gegenmaßnahmen gefordert. Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes, Frank Überall, sprach am Montag von einem "nie da gewesenen Überwachungsskandal". Von dem weltweiten Skandal sind auch ungarische Journalisten, Juristen, Oppositionelle und Geschäftsleute betroffen, berichtet das Onlineportal "Telex.hu" am Montag.

Aus diesem Grund initiierte die ungarische Opposition die Einberufung des Parlamentsausschusses für Nationale Sicherheit und forderte Aufklärung. Der Vorstand des Ungarischen Journalistenverbandes (MUOSZ) forderte die ungarischen Behörden in einer Aussendung vom Montag auf, ihre Rolle bei der Nutzung der Spähsoftware zu klären. Dabei solle offengelegt werden, in welchem Auftrag, mit wessen Genehmigung und mit welchem Ziel die Abhöraktionen erfolgten.

Keine Meldung über "Pegasus"-Einsatz in Österreich

Geheimdienste und Sicherheitsbehörden müssten Auskunft darüber geben, ob die berüchtigte Software Pegasus der israelischen Firma NSO auch gegen deutsche Journalisten eingesetzt worden sei, forderten Journalistenverbände. Aus Österreich sind bisher keine Fälle von Überwachung mit "Pegasus" bekannt.

Die Vorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju), Monique Hofmann, forderte Einschränkungen für den Export von Überwachungstechnologie. "Autoritäre Staaten nutzen Pegasus, um kritische und oppositionelle Stimmen zum Schweigen zu bringen", betonte sie. "Ausspäh-Software darf nicht an Staaten geliefert werden, in denen immer wieder Menschenrechte verletzt werden." Erst in diesem Jahr habe die Europäische Union mit der Reform der Dual-Use-Verordnung die Chance auf eine solche starke Regulierung verpasst.

Smartphones auch von Menschenrechtlern ausspioniert

Ein Journalistenkonsortium, an dem auch die "Süddeutsche Zeitung", NDR, WDR und die "Zeit" beteiligt sind, veröffentlichte am Sonntag Recherchen, wonach auf Smartphones von Journalisten, Menschenrechtlern, deren Familienangehörigen sowie Geschäftsleuten Spuren von Angriffen mit der Pegasus-Software entdeckt wurden. Pegasus nutzte Sicherheitslücken in Smartphone-Software, um weitreichenden Zugriff auf Daten zu erlangen. NSO konterte – wie schon bei früheren Vorwürfen – die Software werde "ausschließlich an Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste von geprüften Regierungen verkauft, mit dem alleinigen Ziel, durch Verhinderung von Verbrechen und Terrorakten Menschenleben zu retten".

In Ungarn soll es laut dem Onlineportal mehr als 300 Ziele einer Überwachung mittels Pegasus in der Datenbasis gegeben haben, wobei die konkrete Zahl der tatsächlich erfolgreichen Angriffe gegen Gegner der rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban nicht bekannt sei. Bisher identifiziert seien laut "Telex.hu" unter anderem vier Journalisten und ein Fotograf. Unter ihnen Szabolcs Panyi und Andras Szabo vom Portal "Direkt36" sowie David Dercsenyi, ehemaliger Mitarbeiter des Onlineportals "Hvg.hu", die als Investigativjournalisten über Korruption und Amtsmissbrauch berichten. Deren Recherchen legen nah, dass die Attacken seitens staatlicher Stellen erfolgt sein könnten.

Unter den Angriffszielen sollen sich weiter Zoltan Varga, Eigentümer der Mediengruppe Central, sowie mit ihm im Zusammenhang stehende Geschäftsleute befinden, wie der Ex-Wirtschaftsminister der ersten Regierung Orban, Attila Chikan. Auch Adam Simicska, der Sohn des einstigen Orban-Freundes und Oligarchen Lajos Simicska, soll vor den Parlamentswahlen 2018 ins Visier gelangt sein, als das Simicska-Medien-Imperium die Regierung Orban offen angriff. Da Lajos Simicska kein Mobiltelefon benutze, konnte dieser nicht anvisiert werden, erinnerte "Telex.hu".

Regierung Orban will nichts davon gewusst haben

In Ungarn sei die Spähsoftware aufgetaucht, nachdem es 2016 und 2017 hochrangige Treffen zwischen der israelischen und ungarischen Regierung gegeben hatte. Die Regierung Orban hat bisher lediglich betont, keine Kenntnis über die angebliche Datensammlung zu haben. Ungarn sei ein "Rechtsstaat, so dass in jedem Einzelfall gemäß den geltenden Rechtsregeln vorgegangen wird".

Die französische Regierung reagierte "extrem schockiert" auf die Enthüllungen über die weltweite Ausspähung von Journalisten mit Hilfe der Software Pegasus. Sollten sich die Anschuldigen bewahrheiten, dann "wiegen sie extrem schwer", sagte am Montag Regierungssprecher Gabriel Attal dem Rundfunksender Franceinfo. Frankreich sei der Pressefreiheit verpflichtet. Zu den Betroffenen zählen offenbar auch mehrere französische Journalisten.