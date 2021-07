Erster Guantanamo-Gefangener seit Bidens Amtsantritt entlassen

Washington – Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat erstmals einen Häftling aus dem US-Militärgefängnis Guantanamo auf Kuba entlassen. Der Mann sei in seine Heimat Marokko überstellt worden, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag mit. Bereits 2016 hatten die US-Behörden die Freilassung verfügt. Er blieb aber dennoch weiterhin in Gewahrsam.