Zahlreiche Wanderer gerieten auf E5-Route in Zams in alpine Notlage

Zams ‒ Am Sonntag gegen 16.30 Uhr setzte eine elfköpfige Wandergruppe im Bereich der Unterlochalpe einen Notruf ab. Die Fernwanderer waren am Fernwanderweg E5 in Richtung Zams unterwegs, als sie auf etwa 1400 Meter Seehöhe feststellen mussten, dass der Weg auf einer Länge von etwa 80 Metern von einer Mure weggerissen worden war.