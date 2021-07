Innsbruck – Unbekannte stahlen in der Nacht auf Montag zwei teure E-Bikes von einem Heckfahrradträger eines in der Höttinger Au in Innsbruck abgestellten Autos. Die Fahrräder waren mit den Schlössern des Fahrradträgers und einem Nummernschloss gesichert. Der Schaden beträgt mehr als 10.000 Euro. (TT.com)