Strenges Reglement für Blasmusikfest in Karres

Acht Kapellen des Blasmusikbezirks Imst treffen sich am Samstag in Karres.

Karres – Bezirksmusikfeste bedürfen normalerweise einer langen Vorbereitung. In Zeiten der Pandemie freilich ist alles viel kurzfristiger. Und man muss auch schon flexibel sein. So wurde etwa die offizielle Einladung zur Veranstaltung des Blasmusikverbandes Imst für den kommenden Samstag erst am 10. Juli ausgesendet. „Das wird wohl auch ein Grund dafür sein, dass nur acht der 16 Musikkapellen dabei sein werden“, vermutet der Obmann des Imster Verbandes, Daniel Neururer, „manchen war das wohl zu kurzfristig. Aber wir wollten einem noch unsicheren Herbst ausweichen.“

Diesen Samstag rechnet man aber doch mit der Anwesenheit von gut 300 Musikanten und noch einmal so vielen Gästen. „Am vergangenen Wochenende hatten wir in Arzl unser Kirchtagsfest. Das war für uns eine Art Generalprobe, wie so eine große Veranstaltung zu händeln ist“, so Neururer. Es gilt freilich für alle Anwesenden die Einhaltung der 3-G-Regel. Beim Kirchweihfest in Arzl war das Gelände abgezäunt und der Eintritt nur nach Kontrolle mit einem Armband möglich.