Hinter Steuer eingenickt: 20-Jähriger prallte in Kirchdorf mit Pkw gegen Bäume

Der 20-jährige Lenker war gegen 18.55 Uhr in Richtung Kössen unterwegs, als der Unfall passierte. Das Fahrzeug drehte sich bei dem Zusammenprall mit den Bäumen und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Deutsche wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. Auch die Böschung und die beiden Bäume wurden stark beschädigt. (TT.com)