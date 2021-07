Milliarden rollen für die Energiewende

Die internationalen und nationalen Klimaziele (bis 2030 will Österreich 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen), die Digitalisierung mit neuen Akteuren sowie Produktions- und Speichererfordernissen sowie der geplante Ausstieg aus fossilen Energieträgern werde den Strombedarf in den kommenden 10 bis 15 Jahren massiv steigen lassen. Der Energie-Umbau werde in Österreich bis hinein in alle Branchen gewaltige Investitionen von 100 bis 150 Mrd. Euro erfordern, betont Schuh. „Es gibt keinen Lebensbereich, der hier nicht betroffen ist.“