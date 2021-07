Verkauf an das Rote Kreuz scheint besiegelt

Sillian – Die morgige Gemeinderatssitzung in Sillian werde nur zehn Minuten dauern, kündigt Bürgermeister Hermann Mitteregger an. „Der Kaufvertrag ist fertig und wird noch vor der Sitzung unterschrieben.“ Das Rote Kreuz würde mit der Unterzeichnung nun endgültig jenes Gebäude erwerben, in dem sein Stützpunkt in der Marktgemeinde untergebracht ist, und zwar zum Preis von 220.000 Euro.