Imster Altbauten unter der Lupe

Im vorletzten Gemeinderat wurde das Projekt beschlossen. Es geht um das prinzipielle Problem, dass „in Orts- und Stadtkernen immer mehr alte und teils historische Gebäude“ leer stehen, heißt es in der Beschreibung. Darüber hinaus seien „in Imst zunehmend bauhistorisch interessante Gebäude vom Abriss bedroht“, heißt es weiter. Für die privaten Eigentümer erscheine eine Investition in die Renovierung wenig attraktiv. Gleichzeitig sind aber „in Zonen des Stadt- und Ortsbildschutzes, aber auch in ausgewiesenen Zonen der Dorferneuerung Förderungen für so genannte baukulturelle Mehrleistungen, das heißt die Erstattung von Mehrkosten, bedingt durch aufwändigere Ausführung, möglich“.