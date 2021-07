Gewessler erteilt Lueg-Tunnel klare Absage

Innsbruck – Für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) haben sich die Diskussionen über die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Luegbrücke auf der Brennerautobahn im Wipptal erledigt. Wie sie jetzt in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung an FPÖ-Nationalrat Gerald Hauser mitteilt, führe an der Brückenvariante mit einem Sanierungsvolumen von 220 Mio. Euro kein Weg vorbei.