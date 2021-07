Razzia gegen Cosa Nostra auf Sizilien: 16 prominente Mafiosi in Haft

In Palermo schlugen die Carabinieri zu. (Symbolfoto)

Palermo – 16 prominente Mafiosi sind am Dienstag auf Sizilien festgenommen worden. Die Festnahmen erfolgten nach einer zweijährigen Untersuchung gegen den in Palermo verankerten Clan Brancaccio-Ciaculli, der für zahlreiche Erpressungen von Unternehmern und Geschäftsleuten verantwortlich gemacht wird, berichtete die Polizei am Dienstag.