Einigung mit VKI zu Preisklausel: Geld retour für Verbund-Kunden

Wien – Auch der Verbund und der VKI haben sich im Streit um Preisanpassungsklauseln geeinigt. Betroffene Kunden erhalten für die Preiserhöhungen vom 1.4.2019, 1.6.2019 und 1.9.2019 Geld zurück, wie der VKI mitteilte. Für die Überweisung ihrer Gutschrift müssen sich Betroffene bis spätestens 30.9.2021 – kostenlos – beim VKI anmelden . Der Verbund schickt in den nächsten Tagen Infos an bestehende Kunden.

Nun haben sich auch der Verbund und der VKI auf einen Vergleich geeinigt. „Wir haben mit Verbund eine konsumentenfreundliche Lösung für die Betroffenen gefunden, die lange Rechtsstreitigkeiten vermeidet“, so Thomas Hirmke, Leiter des Bereichs Recht im VKI, am Dienstag laut Pressemitteilung.

Auch ehemalige Kunden, die von der letzten Preiserhöhung noch betroffen waren, können per Anmeldung die vorgesehene Refundierung erhalten. Betroffene Haushalte mit einem durchschnittlichen Energieverbrauch könnten in der Regel mit einer Kompensation von rund 82 Euro bei Strom und 52 Euro bei Gas rechnen, so der VKI. (APA)