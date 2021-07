SPÖ-Granden segeln in Kärnten auf Versöhnungskurs

Wolfsberg – Nach Monaten der zum Teil harten und öffentlich geführten Auseinandersetzung zwischen dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Parteifreundin SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner scheint die Zeit des Tauwetters einzusetzen. Bei einem von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser initiierten Geheimtreffen mit Doskozil und Rendi-Wagner kam es zu einer verkündeten Versöhnung. Nach dem knapp einstündigen Treffen zwischen den drei Granden in einem Landhotel in St. Margarethen im Lavanttal wurde vereinbart, dass das „Interesse der Partei“ im Mittelpunkt der politischen Arbeit zu stehen habe.

Rendi-Wagner erklärte, Ziel müsse es sein, „mehr an Vertrauen der Bevölkerung“ zu gewinnen: „Diesen Kurs muss man gemeinsam fortsetzen.“ Auf die Frage, ob sich Doskozil an das Vereinbarte halten werde, meinte Kaiser: „Wir können miteinander umgehen. Es wurde festgehalten, dass nicht eine Person im Mittelpunkt steht, sondern die Inhalte.“

Rendi-Wagner bedankt sich bei Peter Kaiser für die Initiative: „Das Gespräch war ein erster wichtiger Schritt. Denn um das Vertrauen in die SPÖ zu stärken und für mehr soziale Gerechtigkeit in Österreich zu sorgen, braucht es alle in der Partei. Jeder und jede trägt auf seiner oder ihrer Ebene Verantwortung, einen Beitrag für mehr Vertrauen in der Bevölkerung zu leisten.“ Die ausgestreckte Hand gelte allen konstruktiv kritischen Stimmen in der Partei, denn Kritik und Parteitreue schließen einander nicht aus.