37-jährige Oberösterreicherin mit Messerstich schwer verletzt

Ein Polizeiauto am Tatort.

Asten – Eine 37-jährige Frau ist am Dienstag in Asten im Bezirk Linz-Land in Oberösterreich mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Fahndung nach dem tatverdächtigen flüchtigen 40-jährigen Ehemann war bis zum Abend noch ohne Ergebnis.