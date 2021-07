Rapid drehte CL-Quali-Spiel gegen Sparta Prag und siegte 2:1

Rapid hatte am Dienstag Grund zum Jubeln. © HANS PUNZ

Wien – Rapid ist dem Aufstieg in die nächste Runde der Qualifikation zur Fußball-Champions-League einen Schritt näher gekommen. Am Dienstag ließen sich die Wiener auch durch einen Blitzrückstand nicht beirren und setzten sich in der 2. Runde zuhause gegen Sparta Prag mit 2:1 (0:1) durch. Christoph Knasmüllner wurde mit seinem Doppelpack (63., 71.) zum Matchwinner, Grün-Weiß darf vor dem Rückspiel am Mittwoch kommender Woche in Prag vom Duell mit AS Monaco träumen.

Vor 19.500 Zuschauern im Allianz Stadion ging Sparta durch Ladislav Krejci II zwar in der dritten Minute in Führung, musste sich schließlich dem immer stärker werdenden Druck aber beugen. Mit einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte feierte Rapid einen verdienten Erfolg. Weil mit laufender Saison die Auswärtstorregel abgeschafft wurde, fällt das Gegentor im Rückspiel weniger ins Gewicht.

Rapid-Coach Dietmar Kühbauer änderte seine Truppe im Vergleich zum Cupauftritt gegen die Wiener Viktoria auf zwei Positionen, so werkten im Mittelfeld anstelle von Thorsten Schick und Taxiarchis Fountas die Neuzugänge Marco Grüll und Robert Ljubicic. Bei den Tschechen fehlte der angeschlagene Team-Innenverteidiger Ondrej Celustka.

Eine „magische Nacht" erhoffte sich Wirtschaftsgeschäftsführer Christoph Peschek in seiner Ansprache an die zurückgekehrten Fans, allein der Auftakt verlief aus grün-weißer Sicht denkbar bitter. Hofmann foulte Sparta-Jungstar Adam Hlozek in einer der ersten Aktionen der Partie, nach kurz abgespieltem Freistoß fehlte bei der Flanke von Borek Dockal völlig die Zuordnung, Ladislav Krejci II köpfelte unbedrängt ein – der etwas defensivere der beiden gleichnamigen Mittelfeldmänner.

Rapid reagierte diszipliniert, erspielte sich nach einigen Minuten eine gewisse Dominanz, blieb dabei spielerisch aber eher bescheiden. Ein Schuss Kelvin Arases (6., Goalie Florin Nita hielt), ein Grüll-Versuch daneben (11.) und ein harmloser Kopfball Maximilian Ullmanns (19., Nita) waren vorerst die einzige Ausbeute. Den einzig gefährlichen Schuss vor der Pause – in der stärksten Phase der Hütteldorfer – gab Ljubicic aus 25 Metern ab, Nita legte jedoch eine schöne Flugparade hin.

Wenn die kompromisslos und zweikampfstark verteidigenden Tschechen zu Offensivaktionen kamen, dann agierten sie dabei ebenso zielstrebig. Tormann Richard Strebinger unterband in der 11. Minute durch sein Eingreifen eine unmittelbare Topchance, in der Schlussphase der ersten Hälfte rettete er gegen Tomas Wiesner (37.) aus Kurzdistanz.

Rapid startete die zweite Hälfte mit einem Köpfler von Kevin Wimmer neben das Tor (48.), der bis dahin völlig unauffällige, weil gut bewachte Ercan Kara zwang aus schwieriger Position schließlich Nita zur nächsten Parade (55.). Sparta drang kaum mehr in die gegnerische Hälfte vor, einmal zielte L. Krejci I am langen Eck vorbei (56.). Das Spiel gehörte nun klar Rapid, der Ausgleich kam dementsprechend nicht überraschend. Er war aber umso schöner. Denn Knasmüllner, assistiert von Arase, lupfte das Spielgerät aus rund 15 Metern über Nita hinweg ins Kreuzeck.