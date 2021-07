Tiroler NEOS gehen auf „Ideensuche“ für Wahlen

Innsbruck – Unter dem Motto „Deine Idee für Deine Gemeinde“ starteten die NEOS gestern in Innsbruck ihre Sommertour, die sie in den nächsten Wochen quer durch Tirol führen wird – und schon als Teil des Wahlkampfes für die Gemeinderatswahlen 2022 betrachtet werden kann. Die Tour führt nämlich überall dorthin, wo die NEOS kandidieren werden – morgen etwa nach Telfs, wo die Pinken kommenden Februar zum ersten Mal antreten.

Laut eigenen Angaben wollen die NEOS auf der Tour im direkten Kontakt mit den Bürgern „die besten Ideen für die Gemeinderatswahlen“ suchen. Schließlich seien diese „die Expertinnen und Experten für ihre Gemeinde“, so Landessprecher Dominik Oberhofer. „Aus all den Ideen und Vorschlägen, die wir vor Ort sammeln, stricken wir dann unsere Programme für die Gemeinderatswahlen“, erklärt die Innsbrucker Gemeinderätin Julia Seidl – wobei in Innsbruck der nächste reguläre Wahltermin freilich erst 2024 ansteht.