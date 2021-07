Innsbrucker Immobiliengesellschaft baute um mehr als 50 Mio. Euro

Mit ihren Neubauprojekten trage die IIG zudem wesentlich zur Innsbrucker Wohnungsoffensive bei, befindet Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Er verweist auf Investitionen im Bereich Campagne-Areal in der Reichenau oder am Eichhof in Pradl, ebenso auf Sportstätten wie das neue Footballzentrum in der Wiesengasse.