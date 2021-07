Delta entfacht Debatte über Impfpflicht, Pfleger und Lehrer verärgert

Gestern Früh traf es nach einem entsprechenden Vorstoß aus Niederösterreich die Pädagogen. Die niederösterreichische ÖVP-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister hatte eine Impfpflicht für neu eintretende Pädagogen gefordert. Der ÖVP-Wirtschaftsbund geht noch einen Schritt weiter und will eine Impfpflicht für alle Lehrer: „Wer sich aufgrund seines Berufes in eine Gruppe vulnerabler Personen begibt, trägt eben besondere Verantwortung“, sagt dessen stellvertretende Generalsekretärin Carmen Jeitler-Cincelli in einer Aussendung. Ausnahmen soll es nur für jene geben, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.