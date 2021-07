KEM, KLAR und CLAR: Pitztal arbeitet an Klimastrategien

Da ist zum einen die KEM, die Klima-Energie-Modellregion, in die der Bezirk Imst eingebettet ist. Dann gibt es das Programm CLAR (Clean Alpine Region) – dieses vom TVB Pitztal getragene Projekt befasst sich mit der Senkung des CO2-Ausstoßes, also dem Einbremsen der Entwicklung. Nicht zu verwechseln mit KLAR, der „Klima-Anpassungsregion“ der vier Pitztaler Gemeinden. „Dabei geht es eigentlich bereits darum, sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinanderzusetzen“, erklärt Projektmanager Manuel Flür.

Flür arbeitet seit dem 1. Juli an der Entwicklung des KLAR-Programmes. Bis Ende Jänner wird das Anpassungskonzept erstellt, zwei Jahre sollten dann zehn konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Vorbei ist es damit aber noch nicht – dann folgt die dreijährige Weiterführungsphase, in der weitere Projekte in Angriff genommen werden.

Zwei konkrete Vorhaben nennen die Bürgermeister bereits – und das Land Tirol hat auch schon die Mittel für einen vorzeitigen Beginn in Aussicht gestellt. Der Arzler Bürgermeister Josef Knabl erklärt dabei das Projekt „Pitztal summt“. Es ist freilich keine Erfindung des Pitztales, denn „das Inntal summt“ bereits seit einigen Jahren. Aber es ist eine Insektenschutz-Aktion, die man im Pitztal übernehmen will. Beim zweiten Projekt hat BM Raich Anleihe am Kaunergrat genommen: Es geht um die Sammlung von Oberflächenwässern in eigenen Regentanks, die dann für die Bewässerung privater Gärten verwendet werden können. Damit würde man überschüssiges Regenwasser davon abhalten, Kanalisation und Bäche bei Starkregenereignissen zu überlasten.